Москва, , 13:16 — REGNUM В 2020 году легальные доходы от рекламы российских блогеров увеличились почти на 64% по сравнению с 2019 годом и составили более 11 млрд рублей. Об этом 7 апреля говорится в сообщении российского офиса международной ассоциации The Interactive Advertising Bureau (IAB Russia).

«По оценке IAB Russia, за 2020 год рынок Influencer Marketing вырос в среднем на 63,6%, и его объем составил 11,1 млрд. руб», — отмечается в сообщении.

Также уточняется, что для исследования были выбраны две самые крупные среди рекламодателей платформы — социальная сеть Instagram и видеохостинг YouTube.

«В 2019 году на Instagram было потрачено 4,2 млрд рублей, на YouTube — 2,6 млрд рублей. По итогам 2020 года объем рынка Influencer Marketing вырос на 63,6% и составил 11,1 млрд рублей. При этом на Instagram приходится 7 млрд рублей, а на YouTube — 4,1 млрд рублей», — добавляется в сообщении.

При этом отмечается, что при исследовании объемов данного сегмента Influencer Marketing эксперты столкнулись с рядом трудностей, таких, как теневая доля рынка, отсутствие стандартов комиссий, которые берут рекламные агентства, накрученная аудитория инфлюенсеров и отсутствие верификации объемов выручки со стороны площадок.

«Вероятнее всего, объем теневого рынка сравним с белым или превышает его. Точную оценку дать невозможно, поскольку огромное число компаний из сфер крипторынка, казино, игровых кейсов, букмекерства ограничены в возможности публикации информации и ссылок в инфобоксе YouTube. Они прибегают к другим способам, поэтому отслеживать их рекламные размещения с той же точностью, как в белом сегменте, пока нельзя», — заявил председатель комитета IAB Russia по данному сегменту Антон Петухов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что одиннадцатый российский форум по управлению интернетом (RIGF 2021) открылся 7 апреля в ЦВК «Экспоцентр» в Москве.