Воронеж, , 13:11 — REGNUM Выпускников школ Воронежа 2021 года, намеренных участвовать в общегородском выпускном, власти города призывают пройти вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщила 7 апреля пресс-служба администрации города.

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При этом в администрации Воронежа напомнили, что прививку от коронавируса смогут сделать те, кто уже достиг 18 лет и не имеет противопоказаний. Это поможет сделать участие в общегородском выпускном более безопасным.

«В этом году собираемся еще больше обезопасить это мероприятие, разнообразить его. Единственное, что может нам создать неудобства — это погода. Это надо понимать, поскольку мы приглашаем на выпускной приезжих звезд, у них достаточно жесткий график, соответственно, привязываемся к конкретной дате. С точки зрения эпидемиологической безопасности все необходимые меры будут соблюдаться: масочный режим, дезинфекция рук, термометрия», — прокомментировал мэр Вадим Кстенин.

Ожидается, что в 2021 году в общегородском выпускном в Воронеже примут участие не менее 4 тысяч человек.