Рига, , 13:09 — REGNUM Массовый отказ жителей Латвии от вакцинации вакциной британско-шведской корпорации AstraZeneca правительство страны не одобряет, идея о разрешении выбирать вакцину не рассматривается. Об этом премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил гостелевидению LTV.

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По его словам, правительство по-прежнему полагается на оценки Европейского агентства лекарственных средств и местных экспертов, которые говорят, что вакцина AstraZeneca является хорошей.

Премьер-министр Латвии сообщил, что сам вакцинировался этой вакциной и доверяет производителю. В то же время он добавил, что в мае ожидаются крупные поставки вакцины Pfizer, а также поступят вакцины Moderna и Janssen.

Ранее министр здравоохранения Латвии Даниель Павлютс заявил, что от вакцины производства AstraZeneca отказались более 65% людей из списка на вакцинацию.