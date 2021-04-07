Москва, , 13:08 — REGNUM К середине торгового дня 7 апреля нефть марки Brent торгуется на 0,8% ниже начала торгового дня по цене $62,20 за баррель. Нет однозначной тенденции распродаж на рынке энергоресурсов, или подготовки к уверенному росту цены — рынок находится в состоянии проторговки, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Триггером к выходу из бокового коридора $61,30−64,80, в котором нефть пребывает с 18 марта, станет релиз протокола заседания ФРС США сегодня, 7 апреля, во второй половине дня.

Эта информация рынку интересна, так как даст ориентир и понимание того, как ФРС относится к угрозе ускорения инфляции с учетом одобренных бюджетных мер поддержки экономики на $1,9 трлн.

Документ может также показать детали дискуссий по поводу программы выкупа облигаций, ежемесячный объем которой сейчас достигает $120 млрд. То есть мы получим волатильность доллара США в первую очередь, а затем и товарный рынок проявит ситуацию валютной арены.

Ядерная программа США с Ираном также интересна для нефтетрейдеров, но рынок, преимущественно, сомневается в успехе переговоров между странами.

Возрождение ядерной сделки, которую разорвал Дональд Трамп в 2018 году, не будет простым событием, и займет как минимум год. Потому политические факторы влияния на рынок мы рассматриваем как долгосрочную перспективу влияния на цены, а не краткосрочную, на 7−8 апреля.

Торги по нефти останутся волатильными как на фоне переговоров по иранской ядерной программе, так и из-за предстоящего релиза протокола ФРС, роста случаев заболеваний COVID-19 в Европе, и решение ОПЕК+ в ближайшие три месяца увеличить добычу черного золота на 2,15 млн б/д», — пояснил эксперт.

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