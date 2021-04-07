Донецк, , 13:10 — REGNUM Работа Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе изменилась в худшую сторону. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин 7 апреля в ходе пресс-конференции в Донецке.

По его словам, отчёты миссии стали не информативными, из них нельзя понять, кто совершил те или иные действия — не указываются ни направления обстрелов, ни сторона, нарушившая перемирие.

«Это недопустимо. Это в какой-то степени способствует тому, что Украина видит, что ей всё сходит с рук, и они всё больше усиливают свою активность», — добавил Пушилин.

Глава ДНР отметил, что ранее претензии к работе миссии СММ ОБСЕ были как со стороны республик Донбасса, так и со стороны Украины. Однако теперь ситуация изменилась, и Украину полностью устраивают отчёты миссии.

«Они занимают откровенно украинскую сторону, украинскую позицию… Складывается впечатление, что сейчас ОБСЕ нам навязывает украинскую позицию и мы должны с ней согласиться», — рассказал Пушилин.

Он подчеркнул, что таким образом конфликты не заканчиваются, и что представители ДНР будут настаивать на посреднической роли и нейтралитете ОБСЕ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР заявил, что Донбасс постарается предотвратить начало полномасштабной войны с Украиной, поскольку последствия украинской агрессии могут быть непредсказуемыми.

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