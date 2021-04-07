Санкт-Петербург, , 13:12 — REGNUM Запрет компании Zoom Video Communications на доступ к своему сервису государственных учреждений и госкомпаний из России и стран СНГ мог произойти по причине того, что компания сыграла на опережение из-за нового российского закона о хранении данных и возможного дальнейшего ухудшения отношений между РФ и США, заявил корреспонденту ИА REGNUM 7 апреля эксперт в сфере IT-индустрии Андрей Рябых.

Напомним, в начале апреля 2021 года компания Zoom запретила продавать доступ к своему сервису российским госучреждениям и госкомпаниям. Несмотря на то, что в период пандемии сервисом активно пользовались в том числе в российских школах и вузах.

«Рынок России для Zoom очень небольшой, выручка не больше 1%. Компания просто снижает риски, которые могут повлиять на стоимость акций, поскольку конфликт между нами и Америкой только нарастает. Zoom идет на опережение», — отметил эксперт.

При этом, по мнению Рябых, немаловажную роль сыграл российский закон, согласно которому все сервисы должны хранить персональные данные пользователей на территории нашей страны.

«Он [Zoom], видимо, прикинул, сколько ему это будет стоить, — предполагает Рябых. — Ничего критического в запрете нет, есть масса аналогов, думаю, скоро появится еще и первый кандидат в этом — «Яндекс».

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