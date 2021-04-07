Москва, , 13:05 — REGNUM Китай укрепит свои позиции на рынках целого ряда развивающихся стран. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 апреля заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал высказывание российского исполнительного директора в МВФ Алексея Можина, который сказал, что пандемия коронавируса укрепила экономические позиции Китая на мировой арене.

«Как временный эффект — да, — согласился Колганов. — Но после восстановления экономической активности во всех остальных странах позиция Китая вернется примерно к тем значениям, которые были до пандемии. А вот США пока испытывают довольно значительные трудности, вполне сопоставимые с трудностями других стран, и пока говорить об укреплении американских позиций не приходится».

Как полагает Колганов, Китай воспользуется своим преимуществом и расширит экспансию на те рынки, на которые продвигался до пандемии.

«Он укрепит свои позиции в поставках электроники на внешние рынки. Потому что там сейчас сформировался дефицит электронных компонентов. Он укрепит свои позиции в целом ряде развивающихся стран. Потому что активность конкурентов на этом поле будет явно снижена. И конечно, Китай укрепит свои позиции в отношении всех экспортных поставок промышленных товаров. Хотя этому будет препятствовать общее снижение спроса в мировой экономике», — сказал Колганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Делягин заявил, что Китай выстоял под градом санкций и идеально отреагировал на «коронабесие».

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