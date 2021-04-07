Москва, , 13:04 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба РФ едва ли сумеет доказать, что рост цен на овощи стал результатом сговора монополистов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 апреля заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал обещания ФАС проверить обоснованность повышения цен производителями овощей в России, так как предполагается, что некоторые организации могли воспользоваться доминирующим положением на рынке или вступить в сговор.

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»Дело в том, что монопольные эффекты — это довольно сложная вещь. Для их возникновения не обязательно иметь на рынке какого-то доминирующего поставщика, который может диктовать свои цены, — сказал Колганов. — Достаточно более-менее значительной группе поставщиков поднять цены, и так же поступают и все остальные. Этот эффект называется лидерство в ценах. И договариваться необязательно. И цены завышаются. А последствия оказываются ровно такими, какими бы они были, если бы поставщики собрались и сговорились поднять цены. Со стороны это выглядит как заговор. Как антимонопольщикам выходить из такой ситуации? Тут ничего не докажешь».

Как подчеркнул Колганов, состав противоправных действий определить очень сложно.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в эффективности мер ФАС усомнился экономист Михаил Делягин.

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