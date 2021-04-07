Нур-Султан, , 13:04 — REGNUM Риски подтопления 171 населенного пункта сохраняются в пяти регионах Казахстана. Об этом 7 апреля заявил глава департамента предупреждения чрезвычайных ситуаций МЧС республики Рустамбек Амрин на брифинге.

По его словам, риски паводка сохраняются для 27,8 тыс. жителей Западно-Казахстанской области, 4 тыс. жителей Акмолинской области, 3,9 тыс. жителей Актюбинской области, 2,8 тыс. жителей Северо-Казхахстанской области и 2,5 тыс. жителей Кустанайской области.

Амрин добавил, что с 1 апреля в МЧС Казахстана работает оперативный пртивопаводковый штаб. Подобные штабы также развернуты в восьми регионах республики.

Ранее глава МЧС Казахстана Юрий Ильин заявил, что на борьбу с паводком в Казахстане выделят 160 млрд тенге ($381 млн).

Читайте ранее в этом сюжете: В Нур-Султане призвали приготовиться к паводку