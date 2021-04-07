Москва, , 13:04 — REGNUM Вразрез с укреплением других валют развивающегося сегмента, рубль резко сдал позиции на торгах 6 апреля, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

«Сегодня, 7 апреля, обвал продолжается, и на открытии сессии доллар обновил максимумы начала ноября, вплотную приблизившись к отметке 78 руб., после чего слегка откатился.

Пара евро/рубль тем временем добралась до зоны 92,50 руб., показывая еще более агрессивные темпы роста.

Российская валюта пала жертвой событий на геополитическом фронте, которые приобретают все более опасные обороты после отказа Зеленского от переговоров по Донбассу при участии Евросоюза и России, сделав акцент на скоплении российских военных вблизи украинской границы. В ситуацию вмешался Вашингтон, потребовав объяснить эти «маневры военных сил».

На фоне этих событий инвесторы не только с удвоенной силой забеспокоились относительно возможных санкций в отношении госдолга, но даже узрели во вновь обострившемся конфликте угрозу военных действий.

Такие риски сейчас закладываются игроками в цены, что и влечет обвал национальной валюты наряду с падением акций, которое, впрочем, выглядит гораздо скромнее в сравнении с масштабами удешевления рубля.

Дальнейшее усугубление обстановки на этом фронте способно отправить доллар за пределы уровня 80 руб., тогда как евро, который сейчас растет на рынке Форекс, может взять курс на 94 руб.», — считает эксперт.

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