Киев, , 13:03 — REGNUM Власти Украины усилили обстрелы территории ДНР и ЛНР и хотят представить начало войны как ответ на «агрессию» со стороны «сепаратистов» или России, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 7 апреля, комментируя высказывания главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

Как сообщалось ранее, Кулеба в интервью Liberation заявил, что Киев не собирается развязывать войну в Донбассе, привержен политическому и дипломатическому урегулированию конфликта, и что армия Украины откроет огонь только при угрозе атаки.

Украине нужна более активная позиция Франции и Германии «или внешний фактор», чтобы придать импульс процессу «стабилизации ситуации», которая сейчас нестабильна по вине Москвы, сказал также Кулеба.

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« Ничего другого на французском направлении от украинского министра и не могло прозвучать. Киев серьёзно обеспокоен реакцией Парижа и Берлина на его подготовку к очередному вторжению в Донбасс и его сотрудничество в этом преступном замысле с Вашингтоном.

Украинцы — провокаторы, они усилили обстрелы территории ДНР и ЛНР и хотят представить начало войны в качестве ответа на «агрессию» со стороны «сепаратистов» или даже России. Если бы Киев последовательно и, главное, честно шёл по пути выполнения Минских соглашений 2015 года, никаких обострений на разграничительной линии в Донбассе не происходило бы, да и сама она уже давно была бы ликвидирована.

В том-то всё и дело, что Киев все эти годы держал Францию и Германию в качестве болванчиков, которые собрались в Минске в 2015 году не для того, чтобы определить пути политического урегулирования внутреннего украинского кризиса, а затем, чтобы спасти лицо незаконной украинской власти. Она тогда, напомню, потерпела поражение от народа Донбасса, который воспротивился госперевороту и последовавшему наступлению украинского шовинизма. Только в этом для Киева и состоит суть «нормандского формата», а не в некой «стабилизации ситуации». На фоне того, что происходит сейчас на Украине, стабильность в Донбассе работала бы на пользу ДНР и ЛНР.