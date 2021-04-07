Москва, , 13:02 — REGNUM Уголовное дело экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова — бывшего советника гендиректора «Газпром межрегионгаза» — направлено у суд с утвержденным обвинительным заключением. Генпрокуратура РФ ходатайствует перед Верховным судом РФ об изменении территориальной подсудности уголовного дела, сообщили в надзорном органе.

Согласно утвержденному обвинительному заключению, фигурантами уголовного дела являются, кроме Арашуковых, еще 18 человек. Отец и сын Арашуковы обвиняются в организации преступного сообщества с целью хищения газа в ПАО «Газпром». Кроме того, следствие доказало, что Рауль Арашуков заказал убийства черкеского общественника Аслана Жукова и советника главы Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, а Рауф Арашуков в 2010 году организовал эти преступления.

Все фигуранты уголовного дела не признали свою вину в предъявленных им преступлениях.

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