Самара, , 15:41 — REGNUM Глава Самарской области Дмитрий Азаров поручил увеличить объемы вакцинации жителей региона от пневмококковой инфекции. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

На совещании в правительстве региона главный внештатный специалист по пульмонологии Самарской области Юлия Богданова предложила пересмотреть плановые показатели по вакцинации жителей от пневмококковой инфекции с 10 тысяч до 40 тысяч на 2021 год. Это необходимо для уменьшения уровня заболеваемости болезнями органов дыхания, отметила она.

Богданова также подчеркнула, что пневмококковая инфекция вызывает не только пневмонии, но и некоторые другие тяжелые заболевания, например, менингит.

Отмечается, что глава региона Дмитрий Азаров данное предложение поддержал. Он поручил областному правительству проработать этот вопрос и предусмотреть средства на закупку вакцины.