Берлин, 7 апреля, 2021, 13:08 — ИА Регнум. В сети появились снимки с испытаний электрического седана Mercedes-Benz EQE. Фотографии тестового автомобиля размещены на сайте Motor1.

Motor1 Электрический седан Mercedes-Benz EQE

Судя по изображению, электрокар получил кузов и оптику от бензиновой версии модели в немного изменённом виде. Новый EQE является альтернативой актуальному E-Class с двигателем внутреннего сгорания.

В отличие от седана EQS модель EQE будет немного меньше, а на её корме будет крышка багажника со встроенным третьим стоп-сигналом. Что же касается будущего флагманского EQS, то его кузов больше похож на лифтбэк.

Официальная премьера модели EQE запланирована на сентябрь 2021 года, после дебюта EQS.

Ранее стало известно, что компания Mercedes планирует в Соединённых Штатах наладить сборку электрокаров eSprinter. Ещё два завода для производства eSprinter будут построены в Германии. Первый eSprinter сойдет с заводского конвейера в США во второй половине 2023 года.

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