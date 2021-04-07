Калуга, 7 апреля, 2021, 13:18 — ИА Регнум. В Калуге 7 апреля открылась двухдневная XIX всероссийская научная конференция «Вопросы археологии, истории, культуры и природы Верхнего Поочья». В 2021 году она посвящена 650-летию Калуги, 125-летию Г. К. Жукова и 60-летию первого полета в космос. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru В Доме правительства Калужской области открылась всероссийская научная конференция.

На конференции работают две секции: «Археология и история Верхнего Поочья», «Природа и история культуры Верхнего Поочья». Заявлено 60 докладов, которые посвящены результатам исторических и естественно-научных исследований в Верхнем Поочье и сопредельных регионах России. Среди участников конференции — доктора и кандидаты наук, аспиранты, студенты и краеведы из Брянска, Калуги, Москвы, Орла, Тулы и Липецка.

Научная конференция «Вопросы археологии, истории, культуры и природы Верхнего Поочья» проводится с 1986 года. Организатором первой конференции выступил Институт археологии Российской Академии наук, в последующем организатором является Калужский объединенный музей-заповедник.