Санкт-Петербург, , 12:59 — REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга в среду, 7 апреля, поддержало предложение законодательно закрепить на федеральном уровне дистанционные формы социального обслуживания населения, уже получившие распространение в период пандемии коронавируса. Соответствующие изменения предлагается внести в Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».

Согласно законопроекту, внесенному фракцией «Единая Россия», новая форма социального обслуживания населения — дистанционная — может быть реализована с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети интернет.

В упомянутый закон от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ предлагается внести следующие соответствующие изменения, введя понятия: «дистанционное социальное обслуживание»; «социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, в полустационарной и дистанционной (с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет») формах». Такие социальные услуги будут предоставляться, как и стационарные, на бесплатной, частично платной или полностью платной основе, в зависимости от доходов получателей и его семьи.

«Практика подтвердила, что значительную часть социальных услуг можно полностью или частично предоставлять населению в дистанционной форме. Например, социально-психологические, социально-педагогические или социально-правовые услуги людям, имеющим большие ограничения по здоровью. Кроме того, использование дистанционной формы позволяет работать не только индивидуально, но и проводить занятия и консультации в группе. Это особенно важно для людей с ограниченными возможностями, поскольку дает им возможность коллективного «живого общения». Ну, и конечно, «социальная удаленка» жизненно необходима в период санитарных ограничений. Введение в федеральное законодательство новой формы социального обслуживания позволит привести эту работу к «единому знаменателю» на государственном уровне, детально прописать все нормы и правила», — отметил спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров.