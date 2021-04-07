Москва, , 12:57 — REGNUM Банку России не стоит идти навстречу МФО, представители которых попросили регулятор увеличить пороговую сумму для займов, которые можно выдавать, не вычисляя долговую нагрузку заемщика. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 апреля заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

«Я думаю, что ЦБ РФ не стоит идти навстречу МФО. Потому что появление этого порога неслучайно, и оно связано с тем, что очень большое количество людей обращаются в микрофинансовые организации именно потому, что у них нет возможности получить кредит в обычном банке, так как у них очень высокая долговая нагрузка и банк не может рассчитывать на уверенный возврат кредитов такими клиентами, — сказал Колганов. — А МФО заинтересованы в том, чтобы увеличить суммы выдаваемых кредитов даже при большом риске невозврата, так как они прибегают к достаточно жестким методам взыскания задолженности. Порой выходящим за рамки действующего законодательства».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Делягин призвал запретить в РФ деятельность МФО.

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