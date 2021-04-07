Элиста, , 13:04 — REGNUM В Республику Калмыкия 6 апреля с двухдневной рабочей поездкой прибыли члены Совета Федерации России для участия в совещании по социально-экономическому развитию региона. В состав делегации вошли сенаторы Александр Пронюшкин, Дина Оюн и Анатолий Широков, сообщили ИА REGNUM в правительстве РК.

Гости степной республики ознакомятся с ходом реализации Индивидуальной программы социально-экономического развития (ИПР) Республики Калмыкия на 2020 — 2024 годы, обсудят проблемные вопросы, выработают предложения и рекомендации по их решению.

Сенаторы посетили сельскохозяйственное предприятие ООО «Агрофирма «Уралан» в Приютненском районе. В Элисте запланирована поездка на ряд производственных, социальных предприятий, объектов инженерной инфраструктуры. Также предполагается встреча с руководством Калмыкии.