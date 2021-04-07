Москва, , 13:01 — REGNUM Один из 12 «двунадесятых» праздников, которые связаны с событиями земной жизни Иисуса Христа и Богоматери, Благовещение Пресвятой Богородицы, отмечают 7 апреля православные христиане.

Как передает телеканал «ТВ Центр», в день праздника Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию в Благовещенском соборе Кремля, которая началась в 10:00 мск, а по ее окончании по старинному русскому обычаю выпустил голубей на Соборной площади Кремля. Данный обычай является символом стремления человеческой души к освобождению от греха и соединению с богом.

При этот накануне Благовещения Патриарх Кирилл совершил всенощное бдение в храме Христа Спасителя.

Отметим, Благовещение Пресвятой Богородицы является одним из древнейших христианских праздников, который начали праздновать, согласно одной из версий, в середине IV века при епископе Иерусалимском святителе Кирилле I, а по другой — ещё в III веке. Его празднуют ежегодно 7 апреля (25 марта по старому стилю). В основе данного праздника лежит история о явлении Богородице архангела Гавриила, описанная в Евангелии от Луки, возвестившего о схождении на нее Святого Духа и будущем рождении Иисуса Христа.