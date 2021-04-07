Волгоград, , 12:59 — REGNUM Аукцион на проведение мероприятия «Полевая кухня» объявила 7 апреля администрация Волгограда. Солдатской кашей планируют накормить 700 человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы, размещённые на сайте госзакупок.

Одна порция гречневой каши с тушёнкой, морковью, луком и сливочным маслом должна весить 250 граммов. Поставщик должен выдать блюдо в одноразовой тарелке и с одноразовой ложкой и салфеткой. Солдатской кашей планируют накормить 700 человек, начальная цена контракта 161 тысяч рублей.

Конкретный срок работы военно-полевой кухни в заявке не указан — поставщик обязан оказать услугу по заявке мэрии с даты заключения контракта до последнего дня 2021 года. Заявки на аукцион принимают до 16 апреля.