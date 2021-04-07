Москва, , 12:54 — REGNUM Подсолнечное масло будет облагаться плавающей таможенной пошлиной, сообщает 7 апреля сайт правительства России.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Также будет скорректирована экспортная пошлина на подсолнечник. Данные меры позволят стабилизировать цены на внутреннем рынке, отметили в правительстве.

Вывозная пошлина подсолнечника с 1 июля 2021 года по 31 августа 2022 года составит 50% (при этом не менее 320 долларов за 1 тонну). Также до 31 августа 2022 года продлевается пошлина на рапс со ставкой 30%.

На подсолнечное масло с 1 сентября 2021 года до 31 августа 2022 года вводится 70-процентная плавающая вывозная пошлина, которую будут взимать по специальной формуле — с разницы между базовой ценой (составляет 1 тыс. долларов за тонну) и индикативной ценой, уменьшенной на размер корректирующего коэффициента (50 долларов за тонну).

В правительстве отметили, что пошлины — это часть мер по стабилизации цен на продовольствие.

Как сообщало ИА REGNUM, производители сахара-песка и подсолнечного масла получат субсидии, компенсирующие затраты на изготовление продукции. Объём помощи составит 9 млрд рублей. Средства выделят из резервного фонда.

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