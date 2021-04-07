Москва, , 12:52 — REGNUM Глава Счетной палаты Алексей Кудрин дал оценку использования Фонда национального благосостояния (ФНБ) на антикризисные меры властей на фоне пандемии коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 7 апреля.

«Траты на антикризисные меры осуществлялись за счет заимствованных средств — больше 5 трлн рублей государство заимствовало и сохранило фонд на другие сложные ситуации, как известно, на будущие инвестирования», — отметил Кудрин.

«Я говорил, возможно больше использовать фонд в кризисный год, но… правительство использовало заимствования, которые были на рынке… Рынок дал нормальные ресурсы, и в общем, тогда это оправдано», — сказал Кудрин в ходе отчета в Госдуме.

При этом, по словам Кудрина, на 1 марта 2021 года величина ФНБ составила 13,552 трлн рублей, то есть 11,7% ВВП.

«На счетах ЦБ хранится 8,686 млрд, это 7,5 ВВП. Эта величина перешла планку 7% и будет более активно использоваться на инвестирование в экономику, соответствующие поручения президентом уже даны», — отметил он.

В финактивах, в том числе в инфраструктурных облигациях, в ФНБ находится 4,865 трлн, то есть 4,2% ВВП.

В 2020 году было потрачено 293,5 млрд рублей, из них на покрытие дефицита бюджета — 99,8 млрд и из этих средств софинансируются накопительные пенсии граждан, на это было потрачено 3,7 млрд рублей, привел данные глава Счетной палаты.

По его словам, за 2020 год ФНБ увеличился на 6,390 трлн рублей.