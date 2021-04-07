Екатеринбург, , 13:03 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё 127 случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Для сравнения, 6 апреля 2021 года в области зафиксировали 138 носителей коронавируса. С начала пандемии в регионе произошло 83 457 случаев заражения вирусом SARS-CoV-2.

Диагноз подтверждён за минувшие сутки у жителей Екатеринбурга (43 человека), Алапаевска, Артемовского, Волчанского городских округов, Богдановича, Дегтярска, Карпинска и Краснотурьинска, Верхней Синячихи, Горноуральского городского округа, Каменска-Уральского, Кировградского городского округа, Красноуфимска и Красноуфимского района, Невьянского и Новолялинского городских округов, Нижнего Тагила, Пышминского городского округа, Режевского и Североуральского городских округов, Сухого Лога, Слободо-Туринского муниципального района, Серовского, Сосьвинского, Талицкого, Тугулымского и Туринского городских округов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе зафиксировали случаи заражения южноафриканским и британским штаммом коронавируса.

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