Москва, , 12:53 — REGNUM Для туристов, планирующих путешествия, авиаконцерн Airbus выпустил мобильное приложение Tripset с пандемийными правилами выезда в другие страны. Важный плюс — — приложение бесплатное, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Теперь туристам не нужно собирать информацию на разные сайтах и из различных источников. Все актуальные сведения на английском языке, связанные с ограничениями по коронавирусу собраны в одном приложении. Русскоязычной версии пока нет.

Меню состоит из двух вкладок: Travel (Путешествие), где содержится информация об условиях въезда по всем популярным туристическим направлениям, и Yourtrips (Твои поездки). Приложение Tripset доступно для мобильных устройств на платформах iOS и Android.

Как сообщало ИА REGNUM, российский сертификат о вакцинации от коронавируса будет привязан к заграничному паспорту гражданина РФ.

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