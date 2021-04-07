Джакарта, , 12:51 — REGNUM Министр иностранных дел Великобритании заявил, что Индо-Тихоокеанский регион станет «сердцем» их внешней политики, сообщает Sindonews.

Индонезия, по мнению Лондона, станет осью Индо-Тихоокеанской политики.

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб подтвердил приверженность Великобритании углублению отношений с Индонезией.

Отношения Лондона и Джакарты основаны на уважении, общих интересах и целях, таких как углубление торговых отношений, увеличение инвестиций и сотрудничества в ключевых секторах, таких как оборона, образование и возобновляемые источники энергии.

Великобритания и Индонезия находятся в разных частях света. Однако обе страны являются морскими державами с сильными морскими интересами.

«Мы работаем вместе над осуществлением амбициозных глобальных действий по борьбе с изменением климата. Мы с нетерпением ждем проведения конференции ООН по изменению климата в Глазго в ноябре», — заявил глава МИД Великобритании.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия и Великобритания договорились укреплять сотрудничество в сфере противодействия терроризму в ходе визита главы МИД Великобританиив Джакарту.

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