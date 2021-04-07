Уппсала, Швеция, , 15:48 — REGNUM После прошедших пасхальных праздников нагрузка на систему здравоохранения в Уппсале, расположенной в 70 километрах к северу от Стокгольма, резко возросла. За последнюю неделю 44 пациента с COVID-19 прошли курс интенсивной терапии в реанимационных отделениях, что является рекордным недельным показателем за всё время пандемии коронавируса. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

«В настоящее время мы наблюдаем серьезную нагрузку, мы также адаптируемся к данной чрезвычайной ситуации. Практически вся плановая медицинская помощь, которая не является жизненно важной, была отложена», — говорится в пресс-релизе главы регионального депздрава Микаэля Келера.

По состоянию на 6 апреля в больницах Уппсалы от COVID-19 проходил лечение 131 пациент. 25 из них находились в отделениях интенсивной терапии.

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