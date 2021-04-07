Ульяновск, , 12:48 — REGNUM В Кузоватовском районе Ульяновской области за счёт средств регионального и местного бюджетов отремонтируют водопровод. Соответствующее извещение о проведении электронного аукциона опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заказчиком является администрация Кузоватовского района. Речь идёт о реконструкции водопровода в селе Баевка Коромысловского сельского поселения.

Стоимость реконструкции оценена в 44 435 112 рублей 13 копеек. Данные средства предусмотрены в бюджете Ульяновской области и муниципальной казне на 2021 — 2022 годы.

На реконструкцию водопровода даётся срок с 1 мая 2021 года по 30 сентября 2022 года.