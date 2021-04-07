Екатеринбург, , 12:48 — REGNUM Заместитель губернатора Свердловской области Олег Чемезов принял участие в работе II Форума коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, который проходит с 5 по 8 апреля в Салехарде. Мероприятие объединяет на одной площадке старейшин, лидеров молодежного движения, представителей общественных организаций и органов власти, ученых и экспертов.

«Для Свердловской области это очень важная тема, поскольку в Ивдельском городском округе региона проживают манси. В целях социально-экономического и культурного развития коренного малочисленного народа манси правительство Свердловской области в 2013 году заключило соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. И это сотрудничество продолжается по сегодняшний день», — рассказал Олег Чемезов.

При взаимодействии с органами государственной и муниципальной власти региональные общественные организации, входящие в Ассоциацию, оказывают помощь малочисленным народам в проведении культурных мероприятий, а также помогают обеспечивать манси продовольствием, одеждой, медикаментами и горюче-смазочными материалами. Финансовую помощь в этой работе оказывают крупные коммерческие предприятия региона.

Кроме того, в 2021 году из федерального, областного и местного бюджетов на поддержку манси Свердловской области запланировано потратить около двух миллионов рублей. За счет бюджетных средств для манси, проживающих в лесных поселениях, планируется приобрести три снегохода на удлиненной базе, шесть шлемов и два лодочных мотора. Запланированы также мероприятия по оздоровлению детей.

«В регионах Уральского федерального округа сформирована вся необходимая нормативная база для поддержки коренных народов. По этому направлению приняты и реализуются государственные программы», — отметил полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев в ходе своего выступления на Форуме.

Напомним, что численность манси, проживающих в Ивдельском городском округе, составляет 137 человек. Из них более 60 человек ведут традиционный образ жизни в лесных поселениях.