Салехард, , 12:47 — REGNUM На Ямале за сутки выявлено 18 новых случаев заражения коронавирусом. Из них семь случаев зарегистрировано среди вахтовых работников. Об этом сообщает 7 апреля региональный оперативный штаб.

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Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост заражений на 20 случаев.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 7 апреля 38 138 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 36 776 человек, 409 пациентов с COVID-19 скончались.