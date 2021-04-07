Стокгольм, , 15:14 — REGNUM В Швеции действие временного закона о пандемии, вступившего в силу 10 января 2021 года, истекает в конце сентября. Однако кабинет министров предложил продлить срок применения закона в связи с непростой эпидемиологической ситуацией. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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В законопроекте, который правительство сейчас направляет для консультаций, предлагается продлить действие закона о пандемии на четыре месяца до января 2022 года. Также предлагается продлить действие временного закона о мерах по обеспечению инфекционного контроля в ресторанах.

Однако тот факт, что правительство предлагает продлить действие обоих законодательных актов, не означает, что оно видит необходимость в продлении действующих ограничений.

«Дело не в том, что мы это делаем, потому что мы так хотим ограничительных мер, но если это действительно будет необходимо осенью, то мы хотим иметь эту возможность и сигнализируем об этом сейчас», — заявила в ходе пресс-конференции министр здравоохранения и социальных дел Швеции Лена Халленгрен.

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