Ташкент, , 12:45 — REGNUM Стоимость проекта по запуску производства вакцины «Спутник V» в Узбекистане оценивается в $53 млн. Об этом заявил директор агентства по развитию фармацевтической отрасли республики Сардор Кариев, сообщает РИА Новости.

По его словам, в настоящее время эксперты оценивают производственные площадки. «Обсуждают (эксперты — прим. ИА REGNUM) вопросы технологических трансферов», — сказал глава агентства.

Он добавил, что стороны продолжают переговоры, и о конкретных сроках запуска производства пока неизвестно.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 7 апреля прививку от коронавируса в Узбекистане получили 49 602 человека. В республики используют вакцины AstraZeneca и китайско-узбекистанскую ZF-UZ-VAC 2001.

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