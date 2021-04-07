Пекин, , 12:47 — REGNUM Американская компания Buick представит на автовыставке в Шанхае трехрядный внедорожник Buick Envision Plus. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Отмечается, что Envision Plus будет построен на глобальной платформе внедорожников премиум-класса General Motors. Модель получит увеличенную колесную базу размером 2 833 мм, которая «обеспечивает просторную кабину премиум-класса».

В сообщении также сказано, что новинка разработана с использованием передовой электрической архитектуры General Motors. Кроме того, внедорожник оснастят новейшей системой связи Buick eConnect.

Модель оснащается новыми двигателями. Однако, по предварительной информации, первоначально Envision Plus получит двухлитровый агрегат с турбонаддувом мощностью 237 л. с.

Ранее американская компания GMC (принадлежит компании General Motors) представила серийную версию электрического внедорожника Hummer.

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