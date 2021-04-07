* запрещённая в России организация

Ростов-на-Дону, , 12:48 — REGNUM Южный окружной военный суд вынес приговор в отношении жителя Республики Крым. Судом установлено, что Марк Давыдов спонсировал ячейку боевиков «Хайат Тахри аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Ему назначено 18 лет колонии строгого режима.

Крымчанин держал связь с боевиками с 2016 года через мессенджеры. В 2018 году Давыдов купил сим-карты, оформленные на чужих людей, и помог одному из боевиков создать интернет-кошелёк. С помощью сервиса боевики получили от граждан России и стран СНГ около 570 тысяч рублей. Сам подсудимый перевёл террористам 86 650 рублей.

В сентябре 2019 года Давыдов был задержан в аэропорту Краснодара при попытке улететь в Сирию.