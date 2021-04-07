Стокгольм, , 15:04 — REGNUM Представители Агентства общественного здравоохранения Швеции отказались комментировать информацию от высокопоставленного чиновника из Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) Марко Кавалери, который считает, что существует связь между использованием вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca и образованием тромбов. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

«Официального заявления от EMA мы пока не видели, поэтому мы ждем их официального заключения. После получения новой информации мы проведем общенациональное обсуждение с Государственным фармацевтическим управлением», — заявила в ходе пресс-конференции глава отдела микробиологии Агентства общественного здравоохранения Швеции Карин Тегмарк Виселль.

Если у пациента в прошлом наблюдалась аллергия на определенные вакцины или лекарства, в ведомстве посоветовали обратиться к лечащему врачу, чтобы получить ответы на все возможные вопросы о вакцинах от COVID-19. Однако подчеркивается, что в Швеции нет какой-либо особой группы лиц, которым не рекомендовано прививаться от COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и скандалы с вакцинами — все новости»

Напомним, что официальное заключение EMA будет обнародовано 7 апреля в 17:00 по Москве.

Читайте ранее в этом сюжете: В Швеции растёт число госпитализированных пациентов с COVID-19