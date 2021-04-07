Ярославль, 7 апреля 2021, 12:43 — REGNUM В Ярославле журналистка издания 76.ру не смогла попасть на открытое заседание муниципалитета Ярославля. Об этом сотрудница издания Анна Ёлкина сообщила в социальных сетях.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 апреля заседание проходило при отключенной трансляции. Журналистка попыталась попасть на заседание лично, но её не пустили.
Стоит отметить, что ранее таких фактов в Ярославле не было. Журналисты могли свободно приходить на заседания муниципалитета — представительного органа власти. ИА REGNUM будет следить за развитием событий.
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