Ярославль, 7 апреля, 2021, 12:43 — ИА Регнум. В Ярославле журналистка издания 76.ру не смогла попасть на открытое заседание муниципалитета Ярославля. Об этом сотрудница издания Анна Ёлкина сообщила в социальных сетях.

Муниципалитет Ярославля

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 апреля заседание проходило при отключенной трансляции. Журналистка попыталась попасть на заседание лично, но её не пустили.

«Мы опубликовали материал об этом происшествии, где попросили рассматривать этот материал как обращение в прокуратуру. И будем писать обращение в прокуратуру с просьбой проверить законность действий мэрии. Мы посмотрели документ, который мэрия придумала, чтобы составлять списки журналистов — мы не считаем такие действия законными. Мы считаем, это препятствование журналисткой деятельности», — сказала главный редактор 76.ру Ольга Прохорова.

Стоит отметить, что ранее таких фактов в Ярославле не было. Журналисты могли свободно приходить на заседания муниципалитета — представительного органа власти. ИА REGNUM будет следить за развитием событий.