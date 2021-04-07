Донецк, , 12:52 — REGNUM Донбасс сделает всё возможное, чтобы большая война с Украиной не началась. Об этом заявил глава государства Денис Пушилин 7 апреля в ходе пресс-конференции в Донецке.

Отвечая на вопрос, каковы планы руководства ДНР в ситуации начала полномасштабной войны с Украиной, Пушилин сказал:

«Если Украина сделает этот шаг, то где мы остановимся — никто сейчас не скажет».

Он рассказал о планомерной подготовке сил Народной милиции ДНР, а также о боевом слаживании сил Народной милиции ДНР и ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР рассказал о том, как Донбасс выстоял благодаря местным жителям, воевавшим в различных горячих точках, а также имевшим военные специальности.

Читайте ранее в этом сюжете: В ДНР объявили пробный, добровольный призыв в армию — Пушилин