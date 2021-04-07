Таллин, , 12:42 — REGNUM Таллинский Центр информации по правам человека (LICHR) готов оказать всестороннюю помощь задержанному спецслужбами Эстонии юристу Сергею Середенко, если в центр поступит такая просьба.

Об этом сообщила директор центра Лариса Семенова в социальной сети Facebook, комментируя критику в адрес правозащитников страны по поводу «бездействия» в деле Середенко.

«Наши юристы могут давать советы, что предпринимать и в какие органы обращаться. Но к нам с такими вопросами до сих пор никто не обращался и, насколько известно из прессы, никто никуда с официальным запросом не обращался», — сообщила Семенова.

Она напомнила контактные телефоны центры, предложив обращаться и в письменном виде.

По словам Семеновой, Эстонская Объединенная левая партия, одним из лидеров которой является Середенко, могла бы написать официальный запрос, как и родственники задержанного и его адвокат. На основании полученных ответов можно будет предпринимать определенные действия. Особенно, добавила она, если есть проблемы со здоровьем или нарушение прав человека со стороны администрации.

Юрист Сергей Середенко был задержан 3 марта и с тех пор находится под арестом. Ему запрещена переписка. Спецслужбы обвиняют его в деятельности в интересах России, подробностей не приводятся.

В Эстонии и за ее пределами он известен как принципиальный правозащитник участников движения «Ночной дозор» по сохранению памятников воинам Великой Отечественной войны, организаторов акции «Бессмертный полк» в Таллине и защитников русского образования в стране.

Последние годы он из-за «черной метки» со стороны властей Эстонии был вынужден работать дворником, в активной публичной и общественно-политической деятельности не участвовал. Середенко также оказывал бесплатную юридическую консультацию правозащитникам и активистам русских общин Латвии и Литвы.