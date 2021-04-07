Москва, , 12:49 — REGNUM Одиннадцатый российский форум по управлению интернетом (RIGF 2021) открылся 7 апреля в ЦВК «Экспоцентр» в Москве. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Уточняется, что на протяжении трех дней, с 7 по 9 апреля, представители органов власти, ИТ-отрасли и международных организаций проведут обсуждение вопросов информационной безопасности, доверия в интернете, регулирования социальных сетей, суверенитета данных, использования искусственного интеллекта и многих других актуальных тем.

Также указывается, что форум в нынешнем году состоится в гибридном формате, когда часть его гостей будет выступать очно, а часть — в формате онлайн. При этом на его площадке будут присутствовать победители и призеры конкурса IT&IP Law, представители СМИ и зрители (по специальным приглашениям).

Отметим, форум RIGF традиционно проходит 7 апреля, так как в этот день в 1994 году для России был зарегистрирован специальный домен .ru, которым с того момента пользуются русскоязычные сайты. Эта дата считается днем рождения российского сегмента интернета.