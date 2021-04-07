Ташкент, , 12:54 — REGNUM Спикер национального собрания (парламент) Южной Кореи Пак Бён Сок, находящийся в поездке по странам Центральной Азии, провёл ряд встреч с высокопоставленными лицами Узбекистана. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, представитель Южной Кореи встретился с председателем Сената Танзилой Нарбаевой и спикером Законодательной палаты Нурдинжоном Исмоиловым, с которыми обсудил пути развития двустороннего сотрудничества в таких областях как экономика, инвестиции и инфраструктура.

Как ранее сообщало, 5 апреля спикер парламента Южной Кореи провёл серию переговоров с высокопоставленными лицами Киргизии, а 1 апреля — с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

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