Стокгольм, , 13:03 — REGNUM Агентство общественного здравоохранения Швеции фиксирует серьёзный рост как числа новых инфицированных коронавирусом, так и числа госпитализируемых пациентов, находящихся в палатах общей и интенсивной терапии. Увеличение наблюдается во всех возрастных группах, за исключением самых пожилых, которые защищены от вируса после вакцинации. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и скандалы с вакцинами — все новости»

В ведомстве также отмечают небольшой рост среди лиц молодых возрастов, которые поступают в реанимацию. Однако это увеличение происходит одновременно с увеличением числа зарегистрированных случаев заражения среди молодежи.

После анализа развития второй волны пандемии в Швеции поздней осенью было отмечено, что уровень смертности вырос, несмотря на то, что протоколы лечения не изменились.

«Вся страна должна быть максимально осведомлена о распространении инфекции», — заявила в ходе пресс-конференции глава отдела микробиологии Агентства общественного здравоохранения Швеции Карин Тегмарк Виселль.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти шведского Сконе не могут однозначно оценить ситуацию с пандемией