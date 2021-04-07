Стокгольм, 7 апреля 2021, 13:03 — REGNUM Агентство общественного здравоохранения Швеции фиксирует серьёзный рост как числа новых инфицированных коронавирусом, так и числа госпитализируемых пациентов, находящихся в палатах общей и интенсивной терапии. Увеличение наблюдается во всех возрастных группах, за исключением самых пожилых, которые защищены от вируса после вакцинации. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.
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В ведомстве также отмечают небольшой рост среди лиц молодых возрастов, которые поступают в реанимацию. Однако это увеличение происходит одновременно с увеличением числа зарегистрированных случаев заражения среди молодежи.
После анализа развития второй волны пандемии в Швеции поздней осенью было отмечено, что уровень смертности вырос, несмотря на то, что протоколы лечения не изменились.
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