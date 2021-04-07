Таллин, , 12:39 — REGNUM На Украине обостряется внутриполитическая борьба, в ходе которой президенту страны Владимиру Зеленскому становится все труднее объяснять своим сторонникам и оппонентам, почему он так и не выполнил предвыборного обещания установить мир в Донбассе. Об этом исполнительный директор таллинского Международного центра оборонных исследований Дмитрий Теперик заявил гостелевидению Эстонии ETV.

«Он ведь выступил с идеей мира на Украине, а теперь общество видит, что мира нет, и может вовсе начаться война», — заявил Теперик.

Эстонский эксперт убежден, что Украине не выгодно начинать полномасштабный военный конфликт в Донбассе, учитывая недостатки украинской армии в противовоздушной и противоракетной обороне.

По его оценке, Украина будет придерживаться договоренностей с Россией насколько это возможно, «отступать ей некуда». Теперик добавил, что западным странам и странам военного блока НАТО вместо заявлений о глубокой обеспокоенности следует помочь Украине на деле. Например, поддержать обороноспособность страны при помощи военных поставок и обмена разведданными.