Кострома, , 12:45 — REGNUM Костромская епархия Русской православной церкви вновь захотела вернуть в собственность здание духовного училища, расположенное в центре Костромы. Об этом со ссылкой на информацию регионального департамента имущественных и земельных отношений сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Здание духовного училища © Антон Брехов

Напомним, в марте 2021 года епархия направила в департамент документ с просьбой отозвать заявление 2015 года о передаче имущества религиозного назначения. Как пояснил корреспонденту информационного агентства пресс-секретарь Костромской епархии, священники не отказываются от прав на имущество.

«Просьба об отзыве заявления о передаче здания духовного училища была подана из-за чисто бюрократических моментов. От прав на это имущество епархия не отказывается. Отремонтировать здание точно придётся, но о подробных планах на это здание говорить пока рано, пока идёт чисто бумажная работа», — сказал Вихарев.

Напомним, здание духовного училища в Костроме на средства епархии построили в 1894 году. Проект училища в классическом архитектурном стиле с элементами эклектики подготовил архитектор Э.Х.Тиден. С 1925 года в нём располагалась городская больница, сейчас постройку занимает гинекологическое отделение родильного дома Костромы.

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