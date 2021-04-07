Стокгольм, , 12:56 — REGNUM Эпидемиологическую ситуацию с коронавирусом в Сконе, расположенном на юге Швеции, сейчас чрезвычайно трудно интерпретировать. Число госпитализированных с COVID-19 растёт одновременно с отсутствием явного увеличения числа инфицированных. Об этом сообщает новостная служба SVT Nyheter.

«Среди тех, кто сейчас заболевает, крайне мало пожилых людей», — отметила главный инфекционист Сконе Ева Меландер в ходе очередной пресс-конференции, состоявшейся 7 апреля.

Распространенность «британского» штамма коронавирусной инфекции увеличилась и сейчас данный вариант вируса является доминирующим в Сконе. Третья фаза вакцинации от COVID-19, которая затронет граждан в возрасте от 60 до 64 лет, сможет начаться в начале мая, пообещали чиновники. Четвертая фаза должна начаться в июне.

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