Стокгольм, , 12:53 — REGNUM На протяжении последний месяцев динамика цен на жильё в Швеции продолжает ставить рекорд за рекордом. Об этом со ссылкой на данные ассоциации риэлторов Mäklarstatistik сообщила новостная служба SVT Nyheter.

«Это продолжается, продолжается и продолжается. На частные дома очень резко повысились цены», — заявил в интервью телеканалу глава аналитического отдела говорит Mäklarstatistik Пер-Арне Сандегрен.

В течение марта цены на недвижимость выросли в Швеции в среднем на 2%, что стало самым резким увеличением за один месяц. Сильнее всего в цене растут частные домовладения. В годовом исчислении рост сейчас составляет чуть менее 20%, что является абсолютным рекордом.

В среднем частный дом в Швеции стоит чуть более четырех миллионов крон (или €400 тыс.), в районе Стокгольма — более семи миллионов крон.