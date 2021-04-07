Стокгольм, 7 апреля 2021, 12:53 — REGNUM На протяжении последний месяцев динамика цен на жильё в Швеции продолжает ставить рекорд за рекордом. Об этом со ссылкой на данные ассоциации риэлторов Mäklarstatistik сообщила новостная служба SVT Nyheter.
В течение марта цены на недвижимость выросли в Швеции в среднем на 2%, что стало самым резким увеличением за один месяц. Сильнее всего в цене растут частные домовладения. В годовом исчислении рост сейчас составляет чуть менее 20%, что является абсолютным рекордом.
В среднем частный дом в Швеции стоит чуть более четырех миллионов крон (или €400 тыс.), в районе Стокгольма — более семи миллионов крон.