Донецк, , 12:35 — REGNUM В ДНР объявлен первый пробный призыв в армию. Об этом заявил глава государства Денис Пушилин 7 апреля в ходе пресс-конференции в Донецке.

Он рассказал, что призывная система республики действует в тестовом режиме, для начала планируют призвать около 200 человек.

«Призыв небольшой, всего 200 человек. Желающих уже сейчас гораздо больше… Ребята, которые сейчас будут призываться, не будут попадать на линию соприкосновения. Мы их будем обучать», — сообщил глава ДНР

По словам Пушилина, на первых этапах противостояния с Украиной Донбасс выстоял благодаря мужчинам, имеющим воинские специальности, а также опыт войны в Афганистане.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР заявил, что Украину целенаправленно подталкивают из-за рубежа к вооружённой агрессии против Донбасса.

Читайте ранее в этом сюжете: Ситуация на передовой развивается по нарастающей — глава ДНР