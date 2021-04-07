Донецк, 7 апреля 2021, 12:35 — REGNUM В ДНР объявлен первый пробный призыв в армию. Об этом заявил глава государства Денис Пушилин 7 апреля в ходе пресс-конференции в Донецке.
Он рассказал, что призывная система республики действует в тестовом режиме, для начала планируют призвать около 200 человек.
По словам Пушилина, на первых этапах противостояния с Украиной Донбасс выстоял благодаря мужчинам, имеющим воинские специальности, а также опыт войны в Афганистане.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР заявил, что Украину целенаправленно подталкивают из-за рубежа к вооружённой агрессии против Донбасса.
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