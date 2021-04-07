Москва, , 12:31 — REGNUM Власти Вьетнама назвали предположительные сроки для въезда иностранных туристов в страну. Открытие границ будут проходить в три этапа, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР)

На первом этапе (с апреля по июль) запустят «комбо-пакетные рейсы» для вьетнамцев, возвращающихся из-за рубежа. На втором (в июле) — введут регулярные рейсы для туристов из Японии, Кореи и Тайваня. На третьем (с сентября) — 2021 года разрешат рейсы со странами с благополучной эпидситуацией по коронавирусу.

Для всех туристов, прибывающих из-за рубежа во Вьетнам, карантин обязателен. Однако привитым от COVID-19 туристам повезет больше других, их ждет семь дней карантина. Туристам с отрицательным результатом ПЦР-теста предстоит провести 14 дней в изоляции.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин по телефону обсудил с генсеком ЦК Компартии Вьетнама Нгуеном Фу Чонгом поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

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