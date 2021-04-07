Чебоксары, 7 апреля 2021, 12:30 — REGNUM 9 мая в Чебоксарах состоится парад Победы с прохождением военной техники. Соответствующее распоряжение подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
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Ключевое мероприятие Дня Победы в этом году состоится в очном формате.
Военному комиссариату Чувашии рекомендовано организовать подготовку и проведение торжественного прохождения сводного полка Чебоксарского гарнизона, а республиканскому министерству культуры совместно с иными органами власти поручено обеспечить финансирование расходов на подготовку и проведение парада, а также передать на хранение приобретённые материальные средства.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чувашии Олег Николаев призвал жителей республики выйти на шествие в память о тех, кто трудился на строительстве оборонительных рубежей. Поэтому 9 мая в Чувашии на шествии «Бессмертного полка» будут нести не только портреты героев-фронтовиков, но и тех, кто обеспечивал трудовой тыл в годы войны, создавал трудовую славу республике.
Напомним, 2021 год в Чувашии объявлен Годом трудового подвига строителей Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода.
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