Чебоксары, , 12:30 — REGNUM 9 мая в Чебоксарах состоится парад Победы с прохождением военной техники. Соответствующее распоряжение подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация и боязнь третьей волны – все новости»

Ключевое мероприятие Дня Победы в этом году состоится в очном формате.

«В связи с празднованием 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов организовать 9 мая 2021 года в столице Чувашской Республики г. Чебоксары торжественное прохождение сводного полка Чебоксарского гарнизона с привлечением военной техники», — говорится, в частности, в документе.

Военному комиссариату Чувашии рекомендовано организовать подготовку и проведение торжественного прохождения сводного полка Чебоксарского гарнизона, а республиканскому министерству культуры совместно с иными органами власти поручено обеспечить финансирование расходов на подготовку и проведение парада, а также передать на хранение приобретённые материальные средства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чувашии Олег Николаев призвал жителей республики выйти на шествие в память о тех, кто трудился на строительстве оборонительных рубежей. Поэтому 9 мая в Чувашии на шествии «Бессмертного полка» будут нести не только портреты героев-фронтовиков, но и тех, кто обеспечивал трудовой тыл в годы войны, создавал трудовую славу республике.

Напомним, 2021 год в Чувашии объявлен Годом трудового подвига строителей Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Чувашии призвал выйти 9 мая с портретами строителей рубежей обороны