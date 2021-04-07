Тюмень, , 12:26 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 48 случаев заражения коронавирусом. Об этом 7 апреля сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 50 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 7 апреля коронавирусом заразились 33 966 человек. Выздоровели 31 078 человек, скончались 417 пациентов с COVID-19.