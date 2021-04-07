Ярославль, 7 апреля 2021, 12:26 — REGNUM Депутат муниципалитета Ярославля Анатолий Каширин заявил, что при принятии изменений в Генплан города у мэра Владимира Волкова может быть конфликт интересов. Такое заявление Каширин сделал на заседании муниципалитета 7 апреля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Несмотря на то, что трансляция была отключена, один из депутатов вел прямой эфир с заседания в социальных сетях. Наиболее спорный вопрос касался перевода земельного участка около бывшего торгового центра «Карусель» в общественно-деловую зону. ТЦ приобрёл новый собственник, который ведёт ремонт и готовится к открытию мебельного центра.
Ранее в социальных сетях появилась фотография, на которой человек, похожий на Владимира Волкова, находится вместе с возможной владелицей компании, которой принадлежит ТЦ.
Мэр Владимир Волков отреагировал мгновенно. Он заявил, что готов подать на депутата в суд.
В итоге депутаты проголосовали за принятие изменений в Генплан города. Напомним, началось заседание при странных обстоятельствах — депутаты не видели на мониторах документов, не работала официальная трансляция, а председатель муниципалитета попал в больницу.
Добавим, что никакой комиссии по этике в муниципалитете Ярославля нет.
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